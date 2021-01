Milan-Calhanoglu, il rinnovo è vicino (Di sabato 9 gennaio 2021) MilanO - Il Milan si prepara a una settimana intensa di mercato. Da lunedì sono previsti diversi incontri in sede e tra gli appuntamenti confermati c'è anche quello con l'agente di Hakan Calhanoglu . ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021)O - Ilsi prepara a una settimana intensa di mercato. Da lunedì sono previsti diversi incontri in sede e tra gli appuntamenti confermati c'è anche quello con l'agente di Hakan. ...

AntoVitiello : Manifestazioni d'interesse per #Duarte e #Conti. Per il brasiliano offerte dall'estero. Confermato l'arrivo in Ital… - DiMarzio : Il #Milan perde #Calhanoglu per la sfida contro il Torino - capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - LauraSabelli2 : RT @AntoVitiello: Manifestazioni d'interesse per #Duarte e #Conti. Per il brasiliano offerte dall'estero. Confermato l'arrivo in Italia set… - milansette : Tuttosport - Possibile settimana decisiva per il rinnovo di Calhanoglu -