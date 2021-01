I gemelli Bruno e Gianni Bugnano morti di Covid | erano stati anche attori

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 gennaio 2021)nel tempo libero, inoti come i fratelli Piripicchio sonoa pochi giorni di distanza l'uno dall'altro a causa del-19. Sonoa quattro giorni di distanza l'uno dall'altro ia causa del. Conosciuti ad Asti per la loro passione per il teatro,nel tempo libero e hanno partecipato come comparse ad alcune commedie, opere comiche e sketch., 66 anni,molto conosciuti per il loro essere inseparabili: il primo si è spento in quarantena lunedì ...