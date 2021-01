Esplosione a Castelfiorentino | è stato un grosso petardo | uomo ferito | interviene Pegaso

(Di sabato 9 gennaio 2021)(Firenze), 9 gennaio 2021 - Paura aper unasentita anche a lunga distana. Si è trattato di unesploso in mano a un 45enne rimasto...

Castelfiorentino (Firenze), 9 gennaio 2021 - Paura a Castelfiorentino per una esplosione sentita anche a lunga distana. Si è trattato di un grosso petardo esploso in mano a un 45enne rimasto ferito ag ...Questo pomeriggio, intorno alle 15 in piazza Grandi a Castelfiorentino, si è verificato un incidente a causa secondo le prime informazioni, ...