Zingaretti: 'Le elezioni sono una possibilità ma sarebbero un errore' (Di venerdì 8 gennaio 2021) elezioni in piena emergenza sanitaria? Le elezioni anticipate sono sempre una possibilità, ma in questo momento sarebbero "un errore". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti parlando alla ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 gennaio 2021)in piena emergenza sanitaria? Leanticipatesempre una, ma in questo momento"un". Lo ha detto il segretario Pd Nicolaparlando alla ...

petergomezblog : Zingaretti: “Massima lealtà a Conte, no a governi tecnici. Con i giochi di palazzo si scatena rabbia sociale. Imper… - infoitinterno : Zingaretti: 'Massima lealtà a Conte, no a governi tecnici. Provocare le elezioni un errore imperdonabile. Con i gio… - infoitinterno : Crisi di governo, l'altolà di Zingaretti: 'Un errore le elezioni anticipate, adesso Conte acceleri' - tranellio : RT @petergomezblog: Zingaretti: “Massima lealtà a Conte, no a governi tecnici. Con i giochi di palazzo si scatena rabbia sociale. Imperdona… - Massimi47715989 : Zingaretti,provocare elezioni sarebbe errore imperdonabile - Ultima Ora - ANSA -