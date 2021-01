Switch-off dei canali: bonus decoder o TV (Di venerdì 8 gennaio 2021) A luglio del 2022 i canali televisivi cambieranno nuovamente frequenze, per cui sarà necessario risintonizzare i nostri televisori di ultima generazione per poter ancora essere in grado di ricevere e guardare i canali Rai e Mediaset. Il passaggio a nuove frequenze sta avvenendo per dare a tutti una risoluzione ed un dettaglio delle immagini migliori. Ma se negli ultimi televisori il decoder incorporato è ancora compatibile con le nuove frequenze sulle quali si assesteranno i canali, per i televisori più vecchi non sarà così. Sarà perciò necessario acquistare un televisore nuovo o, in alternativa, un decoder. Per questo motivo, le famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro, potranno richiedere un bonus di 50 euro per l’acquisto di un nuovo televisore o di un ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) A luglio del 2022 itelevisivi cambieranno nuovamente frequenze, per cui sarà necessario risintonizzare i nostri televisori di ultima generazione per poter ancora essere in grado di ricevere e guardare iRai e Mediaset. Il passaggio a nuove frequenze sta avvenendo per dare a tutti una risoluzione ed un dettaglio delle immagini migliori. Ma se negli ultimi televisori ilincorporato è ancora compatibile con le nuove frequenze sulle quali si assesteranno i, per i televisori più vecchi non sarà così. Sarà perciò necessario acquistare un televisore nuovo o, in alternativa, un. Per questo motivo, le famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro, potranno richiedere undi 50 euro per l’acquisto di un nuovo televisore o di un ...

insindacabili : Bonus da 50 euro per l'acquisto di #decoder DVBT2 e nuovi TV - xbox_series : e' iniziato il ces,per fortuna che all'estero non sanno cosa vuol dire aggiungere SO alla parola????off topic umorist… - fra_sempru : @DiFraP_8 sisi questo si, ma Bledsoe difende POA e basta, Suggs ha fatto vedere anche qualcosa off ball e poi fisic… - VeraNotizia : Tv, in estate arriva il nuovo digitale: ecco il calendario dello switch off Si comincia con Emilia-Romagna, Friuli… - ringoringhetto : Nel 2021 parte lo switch off, ecco quando non si vedranno più Mediaset e Rai -