Strage di Viareggio, le lacrime dei parenti delle vittime mentre ascoltano la sentenza: “Una vergogna. Un giorno buio per la giustizia” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Qualcuno piange in silenzio, qualcun’altro scuote la testa tra delusione e rassegnazione. Gli sguardi persi nel vuoto. È infine Marco Piagentini, che nella Strage di Viareggio perse la moglie e due figli, a prendere la parola, definendo la sentenza della Cassazione “disastrosa“. “Si cancella con un colpo di spugna tutto il lavoro per la ricerca della verità. Abbiamo perso tutti”. Piagentini ha atteso la decisione della Corte di Cassazione sul processo nella sede della Croce Verde di Viareggio insieme ad altri familiari, e collegato su Zoom con associazioni di ogni parte d’Italia. “Non molleremo certamente ora, ma ci saremmo aspettati un segnale di verità e giustizia che portasse alla condanna dei responsabili – assicurano – invece dovremo attendere ma già sappiamo che la prescrizione ci priverà della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Qualcuno piange in silenzio, qualcun’altro scuote la testa tra delusione e rassegnazione. Gli sguardi persi nel vuoto. È infine Marco Piagentini, che nelladiperse la moglie e due figli, a prendere la parola, definendo ladella Cassazione “disastrosa“. “Si cancella con un colpo di spugna tutto il lavoro per la ricerca della verità. Abbiamo perso tutti”. Piagentini ha atteso la decisione della Corte di Cassazione sul processo nella sede della Croce Verde diinsieme ad altri familiari, e collegato su Zoom con associazioni di ogni parte d’Italia. “Non molleremo certamente ora, ma ci saremmo aspettati un segnale di verità eche portasse alla condanna dei responsabili – assicurano – invece dovremo attendere ma già sappiamo che la prescrizione ci priverà della ...

Agenzia_Ansa : Strage stazione #Viareggio, prescritti gli omicidi colposi. La Cassazione riapre il processo anche per l'ex ad di F… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - matteosalvinimi : Strage di #Viareggio, per la Cassazione processo da rifare e omicidi colposi prescritti. Vergogna! 32 morti senza… - LorenzoPinto01 : @matteorenzi @rete4 @StaseraItalia DIRAI PURE UNA PAROLA SULLA STRAGE DI #VIAREGGIO? TE LA CONSIGLIO IO:… - ilfattovideo : Strage di Viareggio, le lacrime dei parenti delle vittime mentre ascoltano la sentenza: “Una vergogna. Un giorno bu… -