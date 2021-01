SOLANGE É MORTO Sensitivo colto da malore | Se n' è andato in solitudine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il popolare, volto amato in Tv, èall'età di 68 anni: trovato senza vita nella sua abitazione, probabili cause naturali

Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - repubblica : Livorno, trovato morto in casa il sensitivo Solange - fanpage : Solange è morto, aveva 68 anni - ciccio_liso : RT @fraversion: c’è molta verità in queste parole. A proposito della popolarità che ti scivola tra le dita, del telefono che smette di squi… - _fiorucci : RT @doluccia16: Leggo che è morto Solange. Lo ricordate? Lo avevo conosciuto durante uno spettacolo. Persona semplice e simpatica. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : SOLANGE MORTO

Come riporta l’Ansa, Paolo Bucinelli, 68 anni, sensitivo e noto volto televisivo livornese, conosciuto come Solange, è stato ritrovato morto nel pomeriggio del 7 gennaio nella sua abitazione di Colles ...Paolo Bucinelli, conosciuto al pubblico con il nome d’arte di Solange, è morto improvvisamente il 7 gennaio scorso all’età di 69 anni per cause naturali nella propria abitazione di Collesalvetti, in p ...