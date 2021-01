SanPa, Giorgia Meloni sulla serie Netflix: “Sono stata tante volte a San Patrignano e mi fa rabbia questo dibattito, Vincenzo Muccioli era un uomo straordinario” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Sono stata tante volte a San Patrignano e nelle occasioni in cui ho visitato la comunità ho imparato molto. Ho ritrovato amici ‘persi’ da anni e scoperto, tra le persone migliori che avevo al mio fianco, uomini ‘salvati’ da Vincenzo Muccioli. E lasciandomi quelle colline alle spalle mi sentivo sempre più forte nella lotta alle droghe e nell’impegno per vere politiche di recupero delle persone con problemi di dipendenza, perché avevo visto con i miei occhi la possibilità di vincere la battaglia”. Così scrive Giorgia Meloni in un intervento sul quotidiano Leggo. La leader di Fratelli d’Italia ha espresso il suo punto di vista sulla discussa serie Netflix “SanPa“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) “a Sane nelle occasioni in cui ho visitato la comunità ho imparato molto. Ho ritrovato amici ‘persi’ da anni e scoperto, tra le persone migliori che avevo al mio fianco, uomini ‘salvati’ da. E lasciandomi quelle colline alle spalle mi sentivo sempre più forte nella lotta alle droghe e nell’impegno per vere politiche di recupero delle persone con problemi di dipendenza, perché avevo visto con i miei occhi la possibilità di vincere la battaglia”. Così scrivein un intervento sul quotidiano Leggo. La leader di Fratelli d’Italia ha espresso il suo punto di vistadiscussa“, ...

Sono stata tante volte a San Patrignano e nelle occasioni in cui ho visitato la comunità, ho parlato con i suoi responsabili e conosciuto alcuni dei ragazzi ospiti, ho imparato molto.

