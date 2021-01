Recovery | Conftrasporto | “Trasporti e logistica | questi sconosciuti”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) –commenta la bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio noto comePlan, con accenti piuttosto critici rispetto alle risorse destinate ai settori del trasporto e della. “Ancora una volta dobbiamo prendere atto della totale negligenza con la quale si affronta il tema deie delle infrastrutture”, afferma il presidente diPaolo Uggè, indicando che nell’attuale versione del Pnrr “c’è una totale mancanza di visione sui temi legati alla progettazione di infrastrutture portuali resilienti, in un contesto sempre più condizionato dai cambiamenti climatici”, sostiene In particolare – sottolinea – “mancano gli interventi per favorire la transizione energetica di mezzi navali e mezzi stradali, assenti anche interventi organici e ...