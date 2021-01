Municipio XII | Fdi | maggioranza spaccata non approva bilancio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – “Nell’ultima seduta in cui si doveva esprimere il parere sulproposto da Roma Capitale laCinque stelle si e’provocando la nonzione delin cui gli investimenti previsti per ilRoma XII ammontano a solo 4 milioni, portandolo in coda per quanto riguarda le risorse assegnate.” “L’ultimo atto del Movimento 5 stelle a danno di questo territorio dopo cinque anni di totale vuoto di governo in unlasciato all’abbandono e al degrado”. È quanto dichiarano Brian Carelli, dirigente romano Fdi, e Simone Prota’si dirigente municipale di Fratelli d’Italia.