LIVE Fognini-Vrbensky | ATP Antalya in DIRETTA | inizia il match

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0. Il tennista ceco tiene bene il primo turno di servizio. 40-15 Ancora servizio e dritto vincente di. 30-15 Bravissimoaggressivo sul servizio dell’avversario, il ligure sale a rete e chiude con un comodo dritto. 30-0 Si spegne in rete l’accelerazione di rovescio di. 15-0 Servizio e dritto di, nonostante il punto persosembra subito pimpante allo fisico. CI SIAMO: SI COMINCIA! Al servizio. 11.02 I giocatori in campo per il riscaldamento. 11.00ha saltato gran parte della scorsa stagione per l’operazione ad entrambe le caviglie ora c’è grande curiosità per sapere quale sia la risposta ...