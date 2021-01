La curva che preoccupa la Ue: "Nel 2021 aumenteranno ancora gli sbarchi" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mauro Indelicato Anche in questo anno appena iniziato, ci si aspetta un trend in aumento degli sbarchi dei migranti. I pericoli maggiori arrivano da una Tunisia profondamente colpita dalla crisi economica dovuta alle misure anti Covid Il trend degli sbarchi di migranti è già in aumento. Di poco certo, del resto l'anno è iniziato da appena una settimana, ma alla luce delle dinamiche socio – economiche lungo l'altra sponda del Mediterraneo potrebbe essere significativo in vista di quello che ci aspetta. Dal primo gennaio ad oggi sono approdati in Italia, secondo i dati del Viminale, 270 migranti. Nello stesso periodo nel 2020 ne erano arrivati 198. Tra chi è sbarcato in questo inizio di 2021, la stragrande maggioranza appartiene al gruppo portato in Italia dall'Ong Open Arms, che a Porto Empedocle il 5 gennaio ha fatto ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mauro Indelicato Anche in questo anno appena iniziato, ci si aspetta un trend in aumento deglidei migranti. I pericoli maggiori arrivano da una Tunisia profondamente colpita dalla crisi economica dovuta alle misure anti Covid Il trend deglidi migranti è già in aumento. Di poco certo, del resto l'anno è iniziato da appena una settimana, ma alla luce delle dinamiche socio – economiche lungo l'altra sponda del Mediterraneo potrebbe essere significativo in vista di quello che ci aspetta. Dal primo gennaio ad oggi sono approdati in Italia, secondo i dati del Viminale, 270 migranti. Nello stesso periodo nel 2020 ne erano arrivati 198. Tra chi è sbarcato in questo inizio di, la stragrande maggioranza appartiene al gruppo portato in Italia dall'Ong Open Arms, che a Porto Empedocle il 5 gennaio ha fatto ...

