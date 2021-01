Il nonno è malato di Covid: il gesto della nipote commuove il web (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un nonno, di giovane età, è malato di Covid e rischia di rimanere senza ossigeno: il gesto che compie la nipote nei suoi confronti commuove tutto il web. Di gesti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 8 gennaio 2021) Un, di giovane età, èdie rischia di rimanere senza ossigeno: ilche compie lanei suoi confrontitutto il web. Di gesti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Adolescente vende i suoi capelli per comprare una bombola di ossigeno per il nonno malato di Covid

Un'adolescente messicana ha deciso di vendere la sua lunga coda di cavallo per comprare una bombola di ossigeno al nonno malato di Covid19. Ana Paola Romero, 16 anni, ...

