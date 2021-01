Il medico di Maradona, Luque, avrebbe falsificato la sua firma (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si complica la posizione di Leopoldo Luque il medico che negli ultimi tempi, prima della sua morte, aveva seguito Diego Armando Maradona, dopo averlo operato al cervello. Secondo quanto rivelato da Infobae infatti gli ultimi sviluppi nelle indagini hanno spinto la magistratura ha richiedere una perizia calligrafica su alcune firme sospette in tre documenti requisiti nel corso della perquisizione nell’abitazione e nello studio professionale di Luque. L’idea è che il medico abbia contraffatto la firma del Diez. Gli inquirenti sospettano che abbia falsificato la firma di Maradona per ottenere la sua cartella clinica. Quello che avrebbe insospettito è un foglio, ritrovato nel corso delle indagini, ricoperto di firme ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si complica la posizione di Leopoldoilche negli ultimi tempi, prima della sua morte, aveva seguito Diego Armando, dopo averlo operato al cervello. Secondo quanto rivelato da Infobae infatti gli ultimi sviluppi nelle indagini hanno spinto la magistratura ha richiedere una perizia calligrafica su alcune firme sospette in tre documenti requisiti nel corso della perquisizione nell’abitazione e nello studio professionale di. L’idea è che ilabbia contraffatto ladel Diez. Gli inquirenti sospettano che abbialadiper ottenere la sua cartella clinica. Quello cheinsospettito è un foglio, ritrovato nel corso delle indagini, ricoperto di firme ...

napolista : Il medico di Maradona, Luque, avrebbe falsificato la sua firma Secondo Infobae gli inquirenti avrebbero chiesto un… - ilcirotano : Morte Maradona: il medico Luque sotto assedio tra omissioni, imperizia e firme false - - ILOVEPACALCIO : Morte di #Maradona, svolta nelle indagini: il medico #LeopoldoLuque rischia - Ilovepalermocalcio - 76sogni : @lucabalestrier3 Sono scesi in strada in centinaia per la morte di Maradona violando la zona rossa e nessuno è inte… - zazoomblog : Morte Maradona Ancora accuse sul medico Luque Sospetti di firme false - #Morte #Maradona #Ancora #accuse -