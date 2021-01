Giancarlo Magalli parla di Adriana Volpe, ma non si accorge di essere in onda. Imbarazzo in studio – VIDEO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dire che i rapporti tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe sono tesi è un eufemismo. I due, in passato, non sono mai riusciti ad entrare in sintonia e dopo l’abbandono della Volpe del programma I fatti vostri i rapporti tra lei e Magalli si sono ulteriormente inaspriti, come dimostrano le numerose frecciatine che si sono vicendevolmente lanciati. E se pensavate che l’ascia di guerra tra i due fosse stata sepolta, l’episodio accaduto ieri mattina a I fatti vostri deluderà le vostre speranze. Esaurita la consueta parentesi metereologica curata dal Colonnello Massimo Morico, la linea viene passata in studio, ma Magalli, ignaro di essere in onda, si lascia sfuggire una battuta su Adriana ... Leggi su trendit (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dire che i rapporti traedsono tesi è un eufemismo. I due, in passato, non sono mai riusciti ad entrare in sintonia e dopo l’abbandono delladel programma I fatti vostri i rapporti tra lei esi sono ulteriormente inaspriti, come dimostrano le numerose frecciatine che si sono vicendevolmente lanciati. E se pensavate che l’ascia di guerra tra i due fosse stata sepolta, l’episodio accaduto ieri mattina a I fatti vostri deluderà le vostre speranze. Esaurita la consueta parentesi metereologica curata dal Colonnello Massimo Morico, la linea viene passata in, ma, ignaro diin, si lascia sfuggire una battuta su...

_dicolamia_ : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - tuttopuntotv : I Fatti vostri, gaffe di Giancarlo Magalli: beccato fuori onda a parlare della Volpe (VIDEO) #IFattiVostri… - LaskaJuventus : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - see_lallero : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - Marylena_88 : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda Tvblog I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda

Guarda il video di Giancarlo Magalli a "I fatti vostri" pizzicato in un fuori onda a citare la sua ex collega Adriana Volpe.

L'ANNIVERSARIO GUBBIO Celebrazioni in cantiere per Don Matteo, la fortunata

L'ANNIVERSARIO GUBBIO Celebrazioni in cantiere per Don Matteo, la fortunata serie tv di Rai Uno prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con Rai Fiction, il cui ...

Guarda il video di Giancarlo Magalli a "I fatti vostri" pizzicato in un fuori onda a citare la sua ex collega Adriana Volpe.L'ANNIVERSARIO GUBBIO Celebrazioni in cantiere per Don Matteo, la fortunata serie tv di Rai Uno prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con Rai Fiction, il cui ...