Arriva il digitale terrestre DVB-T2 | ecco come evitare brutte sorprese

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Alessandro Nunziati In molti in questi giorni stanno leggendo che nel 2021 qualcosa cambierà riguardo ai televisori. Ma non è chiarissimo esattamente cosa, quando e. Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Il 2021 èto ed è l’anno dello switch off dal vecchio standard televisivoal nuovo DVB-T2. Si parte ufficialmente a settembre, con le prime macroaree del territorio italiano dove il vecchio segnale verrà spento. Si parte da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Valle d’Aosta.ormai i telespettatori sanno bene, se non si possiede in casa un TV o un decoder compatibile con il nuovo standard dal momento dello switch off non ci sarà nulla da fare: non si vedranno più i canali ...