Tornare in forma con il nuovo anno: peeling, criolipolisi, carbossiterapia e MC1 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Velvet Mag ha l’onore di ospitare il Prof. Giulio Basoccu (affermato chirurgo plastico che vanta migliaia di interventi estetici e la fiducia di numerose personalità politiche e pubbliche) per una rubrica speciale. Questo mese si parlerà dei trattamenti per viso e corpo consigliati dopo le feste, compresi gli interventi chirurgici migliori da fare in questo periodo. Dopo le feste è tempo di Tornare a prenderci cura di noi stessi: giornate trascorse a lungo dentro le mura domestiche, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, hanno messo a dura prova chiunque e il cibo per molti è stata la sola ed unica consolazione. Passato il periodo natalizio però, è tempo di ripensare alle nostre abitudini e prepararci con calma all’inizio di una nuova fase. Tra i trattamenti corpo da fare, segnalo senza dubbio la criolipolisi che, grazie ad una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 gennaio 2021) Velvet Mag ha l’onore di ospitare il Prof. Giulio Basoccu (affermato chirurgo plastico che vanta migliaia di interventi estetici e la fiducia di numerose personalità politiche e pubbliche) per una rubrica speciale. Questo mese si parlerà dei trattamenti per viso e corpo consigliati dopo le feste, compresi gli interventi chirurgici migliori da fare in questo periodo. Dopo le feste è tempo dia prenderci cura di noi stessi: giornate trascorse a lungo dentro le mura domestiche, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, hmesso a dura prova chiunque e il cibo per molti è stata la sola ed unica consolazione. Passato il periodo natalizio però, è tempo di ripensare alle nostre abitudini e prepararci con calma all’inizio di una nuova fase. Tra i trattamenti corpo da fare, segnalo senza dubbio lache, grazie ad una ...

giojgio76 : Il metodo per tornare in forma dopo le feste è racchiuso in due semplici parole: - LAVANDA - GASTRICA. #buonvenerdi - zazoomblog : Tornare in forma in modo sano: i 5 obiettivi di benessere per il 2021 - #Tornare #forma #sano: #obiettivi… - IOdonna : Tornare in forma in modo sano: i 5 obiettivi di benessere per il 2021 - EuropaCalcio : Agente #Schone: 'Potrebbe tornare all'#Ajax, è al top della forma' - #EuropaCalcio - lillydessi : La dieta ‘cancella cena’: i benefici del dinner cancelling per tornare subito in forma - TorinoToday -