Pippo Inzaghi è una rarità: allena senza la pretesa di aver scoperto il calcio. E vince pure (Di giovedì 7 gennaio 2021) La carriera di Pippo Inzaghi è un equivoco. Mentre segna più di gol di tutti, o piazza il Benevento al centro della classifica di Serie A a metà stagione, Inzaghi resta una pippa. Quello che segnava “a culo”, e che è destinato ad allenare con la stessa parte anatomica. Dovrebbe, forse, cominciare a raccontarsi in un altro modo. Andare in tv, salire su un piedistallo, e parlare di schemi come ad un’interrogazione di trigonometria. Gattuso – scusate l’inciso perverso – mentre spiegava i motivi della sconfitta del Napoli contro lo Spezia in dieci ha buttato lì un “noi già dobbiamo pensare troppo in campo, facciamo un calcio difficile da proporre”. Così, si fa: decidi tu che sei un grande allenatore, suggerisci che stai reinventando il gioco, la fai pesare un po’. Gli altri – chi poi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) La carriera diè un equivoco. Mentre segna più di gol di tutti, o piazza il Benevento al centro della classifica di Serie A a metà stagione,resta una pippa. Quello che segnava “a culo”, e che è destinato adre con la stessa parte anatomica. Dovrebbe, forse, cominciare a raccontarsi in un altro modo. Andare in tv, salire su un piedistallo, e parlare di schemi come ad un’interrogazione di trigonometria. Gattuso – scusate l’inciso perverso – mentre spiegava i motivi della sconfitta del Napoli contro lo Spezia in dieci ha buttato lì un “noi già dobbiamo pensare troppo in campo, facciamo undifficile da proporre”. Così, si fa: decidi tu che sei un grandetore, suggerisci che stai reinventando il gioco, la fai pesare un po’. Gli altri – chi poi ...

