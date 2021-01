lui il responsabile'. L'accusa da Johnson a Merkel. Da noi critiche a Salvini e Meloni. Ma anche a Conte (Di giovedì 7 gennaio 2021) Iv critica il presidente del Consiglio: troppo tiepida la condanna a Trump. Pd e Cinquestelle puntano il dito contro Salvini e Meloni che non hanno preso le distanze dal presidente uscente Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Iv critica il presidente del Consiglio: troppo tiepida la condanna a Trump. Pd e Cinquestelle puntano il dito controche non hanno preso le distanze dal presidente uscente

virginiaraggi : Piersanti Mattarella veniva ucciso 41 anni fa. Un momento drammatico per tutto il nostro Paese. Noi continuiamo ad… - marcellone8 : RT @virginiaraggi: Piersanti Mattarella veniva ucciso 41 anni fa. Un momento drammatico per tutto il nostro Paese. Noi continuiamo ad andar… - ginnygi : Io ancora non mi capacito del perchè non sia lui il responsabile del suo merch visto che saprebbe fare molto di meg… - Theohvf : +comunque a parte questo, come ho detto nei tweet di ieri e stamattina penso che H sia maturo, responsabile, rispet… - gc_bru : @SusannaCeccardi Tramp, responsabile due volte della morte (per averli fomentati e allo stesso tempo per non aver s… -