(Di giovedì 7 gennaio 2021) Grazianopresto sposi. L'attaccante italiano, presto di ritorno in Europa e forse in Serie A, ha deciso di compiere il grande passo chiedendo la mano della sua amata. Ecco il momento, rigorosamente ripreso e reso social dalla coppia.caption id="attachment 1076345" align="alignnone" width="1024"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

fattoquotidiano : “Carmelì mi vuoi sposare?”: a Brindisi un infermiere scrive la proposta di matrimonio sulla tuta anti Covid - RaiNews : Il post è stato subito condiviso e la coppia è stata sommersa di messaggi di congratulazioni #coronavirus - ItaSportPress : La proposta di matrimonio di Pellé a Viky Varga (VIDEO) - - moonlight_ant0 : @stilijnski @_choose_love se oggi non c'è minimo la proposta di matrimonio mi incazzo - TLbabycakesSH : @_allthelove_ La proposta di matrimonio esce?? -

Ultime Notizie dalla rete : proposta matrimonio

Probabilmente tornerà in Italia e quale miglior modo di festeggiare se non quello di guardare anche al futuro della propria vita privata? Graziano Pellé ha fatto il grande passo e ha chiesto la mano a ...Da ballerino a conduttore di successo. Ad oggi De Martino è diventato un personaggio dello spettacolo a tutto tondo. Una presa di coscienza, insomma, che porta il conduttore di Rai Due a non provare a ...