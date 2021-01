JACK DANIEL' S presenta TENNESSEE E-CAMPUS - La prima piattaforma di e-learning dedicata alla formazione di bartender e bar manager

(Di giovedì 7 gennaio 2021) A partire da lunedì 11 gennaio,'sE-apre ufficialmente una nuova era per il bartending grazie a uno strumento unico pensato per impreziosire il lavoro quotidiano ...

HorecaNewsit : Jack Daniel's presenta la piattaforma di formazione Tennessee E-campus - CrypieHef : @ush1c @jack_daniel ditto - J__Jack : Cazzo fai Daniel - pisellosauro : @kitkatket___ @Culosauro Faccio colazione con il Jack Daniel's, ti basta come risposta? Ahahaha E fanculo, al cimit… - lucainge_tweet : Tennessee E-campus, la piattaforma per la formazione di Jack Daniel’s -

Ultime Notizie dalla rete : JACK DANIEL

Comunicati-Stampa.net

Jack Daniel’s inaugura Tennessee E-campus, una piattaforma pensata per essere il punto di incontro per tutti i bartender e bar manager che vogliono restare costantemente aggiornati – in qualsiasi ...Del fondatore di Alibaba, colosso cinese dell’e-commerce, da oltre due mesi non si hanno notizie, è apparentemente scomparso. A destare ...