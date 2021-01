I prossimi due anni di Joe Biden si scrivono in Georgia: le ragioni della debacle Repubblicana (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 4 Novembre scorso, assieme al Presidente, gli americani hanno votato sia il rinnovo di tutta la Camera dei Rappresentanti (che viene eletta ogni due anni) sia quello di un terzo del Senato (eletto anch’esso ogni due anni ma a rotazione: ogni senatore resta in carica sei anni). La Georgia che conclusosi lo scrutinio, un po’ a sorpresa, a novembre si era tinta del blu dei democratici, ha votato il 5 gennaio per il ballottaggio (previsto dalla legge statale) di entrambi i suoi senatori. L’elezione è fondamentale per i Dem che, oltre alla Casa Bianca, controllano la Camera (222 contro 211) mentre al Senato, al momento, dispongono di soli 48 Senatori contro i 50 repubblicani: avrebbero quindi proprio bisogno di questi due seggi per ottenere una maggioranza risicata (difatti, per molte votazioni, in caso ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 4 Novembre scorso, assieme al Presidente, gli americani hanno votato sia il rinnovo di tutta la Camera dei Rappresentanti (che viene eletta ogni due) sia quello di un terzo del Senato (eletto anch’esso ogni duema a rotazione: ogni senatore resta in carica sei). Lache conclusosi lo scrutinio, un po’ a sorpresa, a novembre si era tinta del blu dei democratici, ha votato il 5 gennaio per il ballottaggio (previsto dalla legge statale) di entrambi i suoi senatori. L’elezione è fondamentale per i Dem che, oltre alla Casa Bianca, controllano la Camera (222 contro 211) mentre al Senato, al momento, dispongono di soli 48 Senatori contro i 50 repubblicani: avrebbero quindi proprio bisogno di questi due seggi per ottenere una maggioranza risicata (difatti, per molte votazioni, in caso ...

romeoagresti : Situazione attaccante #Juve. I bianconeri per ora hanno fatto registrare due contatti: uno con l’entourage di… - lautomobile_ACI : .@GM costruirà due crossover a zero emissioni per @Honda entro i prossimi quattro anni. - dopiot : RT @tvsvizzera: La crisi economica indotta dal #coronavirus rischia di far aumentare la spesa sociale in #Svizzera di un miliardo: un quint… - tvsvizzera : La crisi economica indotta dal #coronavirus rischia di far aumentare la spesa sociale in #Svizzera di un miliardo:… - maxfurini : RT @FotoDBusetto: Nei prossimi mesi vedrò poco #Venezia perché le mie fotografie mi porteranno altrove. Voglio salutarla con queste due fot… -

Ultime Notizie dalla rete : prossimi due Covid, sessantamila assistiti in più nei prossimi due anni tvsvizzera.it Meteo, ancora maltempo: in arrivo piogge e nevicate

La penisola si ritroverà divisa in due, con un Sud Italia alle prese con miti correnti nordafricane ed il Nord sotto le influenze fredde nordatlantiche ...

Le due Americhe che vogliono cancellarsi

Trump ha responsabilità gravissime per l'assalto a Washington. Ma lui è sempre stato l'altra faccia della medaglia della visione liberal, altrettanto estrema e facinorosa ...

La penisola si ritroverà divisa in due, con un Sud Italia alle prese con miti correnti nordafricane ed il Nord sotto le influenze fredde nordatlantiche ...Trump ha responsabilità gravissime per l'assalto a Washington. Ma lui è sempre stato l'altra faccia della medaglia della visione liberal, altrettanto estrema e facinorosa ...