Genoa | L’agente di Schone annuncia | “Contratto rescisso” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lasse Schone non è più un giocatore del Genoa. Il suo agente oggi ha chiuso la storia rossoblu del centrocampista che ora è pronto a cercare una nuova squadra. Revien… L'articolo Genoa L’agente di Schone annuncia “Contratto rescisso” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lassenon è più un giocatore del. Il suo agente oggi ha chiuso la storia rossoblu del centrocampista che ora è pronto a cercare una nuova squadra. Revien… L'articolodi” proviene da Meteoweek.com.

