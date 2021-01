Elisabetta Gregoraci a Dubai con Briatore. I fan: «Tornate insieme» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci, l’8 dicembre scorso, ha lasciato il Grande Fratello Vip. Lo ha fatto per Nathan Falco, il suo bambino, lo stesso che pur non essendo abituato ad esternare i propri sentimenti le ha chiesto «Non andare mamma, resta ancora dieci minuti». «Lì sono morta, ho quasi avuto un ripensamento», ha confessato la showgirl a Stefania Orlando, prima di ufficializzare, la settimana successiva, la decisione di abbandonare. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci, l’8 dicembre scorso, ha lasciato il Grande Fratello Vip. Lo ha fatto per Nathan Falco, il suo bambino, lo stesso che pur non essendo abituato ad esternare i propri sentimenti le ha chiesto «Non andare mamma, resta ancora dieci minuti». «Lì sono morta, ho quasi avuto un ripensamento», ha confessato la showgirl a Stefania Orlando, prima di ufficializzare, la settimana successiva, la decisione di abbandonare.

