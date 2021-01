Covid Lazio | aumentano i casi ma calano decessi D’Amato | “Massimo rigore”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tornano ad essere negativi i numeri del contagio per l’emergenzanel, segno che servirà ilsenza però cedere all’allarmismo. Questo il riassunto della situazione restituito dall’assessore alla Sanità Alessio. La Regione ha infatti sforato i duemila, dei quali 968 soltanto nella Capitale. Nel contempo, però,, 37, così come ricoveri e terapie intensive, a fronte comunque di un aumento dei tamponi effettuati.: “Peggioramento prevedibile, manteniamo” “Prevediamo un peggioramento della curva – ha spiegato– abbiamo un’onda che si alza, come era prevedibile ed occorre ...