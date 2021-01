Buio a Capitol Hill | un’analisi di intelligence Scrive Caligiuri

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Quello che è appena accaduto a Washington in occasione della certificazione del risultato elettorale del nuovo presidente Joe Biden deve indurre a riflessioni attente, seppure difficili ed inevitabilmente parziali. I fatti: prima delle cerimonia Donald Trump tiene un comizio in cui ribadisce i brogli elettorali e i suoi sostenitori irrompono all’interno del Congresso e fanno sospendere la seduta, causando disordini nell’ambito dei quali sembra siano addirittura morte quattro persone e ci siano stati tredici feriti. L’opinione pubblica mondiale si chiede come sia potuto succedere un episodio del genere nella più importante democrazia del mondo. Il primo aspetto è che noi analizziamo quello che accade negli States dal nostro limitato punto di osservazione nazionale, ragion per cui quattro anni fa la vittoria del tycoon americano lasciò quasi tutti di sorpresa. Un errore di prospettiva ...