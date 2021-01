Bologna | Calciomercato | Arriva l’ex Genoa Soumaoro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Calciomercato regala al Bologna un nuovo difensore: Adama Soumaoro. l’ex Genoa è già in città, domani svolgerà le visite mediche. Ecco i dettagli della trattativa. Adama Soumaoro è pronto… L'articolo Bologna Calciomercato Arriva l’ex Genoa Soumaoro proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilregala alun nuovo difensore: Adamaè già in città, domani svolgerà le visite mediche. Ecco i dettagli della trattativa. Adamaè pronto… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, ecco #Soumaoro: domani le visite mediche - calciomercatoit : ?? #Bologna, UFFICIALE: #Denswil torna in Belgio ?? #CMITmercato - TuttoFanta : ??UFFICIALE #BOLOGNA: ceduto in prestito #Denswil al #Brugge. #fantacalcio #seriea #calciomercato - SCalciomercato : ?? Saluta il #Bologna ???? e si trasferisce in prestito al #ClubBruges ???? Stefano #Denswil ????. Per lui è un ritorno. #calciomercato - BombeDiVlad : ?#UFFICIALE: #Denswil lascia il #Bologna L'annuncio: -