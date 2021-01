Benevento | nuove sinergie di mercato | arriva un terzino grazie alla Juventus

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilsi apre alogiche di. La notizia è infatti l’imminente arrivo nel Sannio deldestro americano Bryan Reynolds. Un’operazione che il club di via Santa Colomba porterà a termine con il benestare della, permettendo ai bianconeri di mettere le mani su un prospetto che faceva gol anche a Roma, Milan, Bruges e Marsiglia. L’americano, come raccontato a Sky Sport da Gianluca Di Marzio, verrà “parcheggiato” per sei mesi al, in quanto la Vecchia Signora non può ingaggiare extracomunitari in questa stagione. Reynolds, classe 2001 e dunque under, verrà prelevato dal FC Ds in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di dollari. Il ...