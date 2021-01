“Vera pelle”: in arrivo l’album di Nex Cassel (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’8 gennaio esce su tutte le piattaforme digitali “Vera pelle”, il nuovo album di Nex Cassel. Ecco la tracklist e le curiosità del disco “Vera pelle”, il nuovo album di Nex Cassel anticipato dai singoli “Tiro Da Tre” feat. Quentin40 e “Ne Voglio Ancora” (qui il video pubblicato il 16 dicembre https://youtu.be/CWKQ9Rm5TqY) uscirà venerdì 8 gennaio 2021 per RP… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’8 gennaio esce su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovo album di Nex. Ecco la tracklist e le curiosità del disco “”, il nuovo album di Nexanticipato dai singoli “Tiro Da Tre” feat. Quentin40 e “Ne Voglio Ancora” (qui il video pubblicato il 16 dicembre https://youtu.be/CWKQ9Rm5TqY) uscirà venerdì 8 gennaio 2021 per RP… L'articolo Corriere Nazionale.

AggiungereNome : RT @fridayiminI0ve: Horror più totale per Giulia cessa de lellis che nel 2021 si mette ancora le pellicce di pelle vera ma che palle - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: TRATTAMENTO DELLA PELLE AFFETTA DA ACNE ROSACEA CON L'ALOE VERA - turtlesooji : ma infatti io mi chiedo, fate vedere la loro vera pelle CHE È >>>>>> non fateli sembrare pupazzi di neve - fauci78 : Dove, dove non batte il sole scopri le mie voglie copriti soltanto con due foglie dove non batte il sole tutto è vi… - soleilfortunae : Ho letto la polemica su GDL e dato per scontato che ci vuole uno spiccato gusto dell’orrido per indossare pellicce… -