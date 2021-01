Stefano De Martino, l’infanzia difficile: così ha cambiato il suo destino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stefano De Martino e quell’infanzia difficile che pochi conoscono, il ballerino e conduttore ha dovuto lottare a modo suo contro la droga e la povertà. Oggi Stefano De Martino è uno dei volti di punta della televisione italiana, partito come ballerino ad Amici di Maria De Filippi oggi è uno dei conduttori più cercati della ‘nuova guardia’. Se della sua vita sentimentale conosciamo tutto o quasi, c’è una parte della sua vita che è restata per lungo tempo un vero mistero. Ecco quindi com’era la sua vita prima dell’incontro con la De Filippi. LEGGI ANCHE>>>Stefano De Martino, ve lo ricordate ad Amici? L’incredibile cambiamento LEGGI ANCHE>>>Stefano De Martino e Emma Marrone scoppia il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Dee quelche pochi conoscono, il ballerino e conduttore ha dovuto lottare a modo suo contro la droga e la povertà. OggiDeè uno dei volti di punta della televisione italiana, partito come ballerino ad Amici di Maria De Filippi oggi è uno dei conduttori più cercati della ‘nuova guardia’. Se della sua vita sentimentale conosciamo tutto o quasi, c’è una parte della sua vita che è restata per lungo tempo un vero mistero. Ecco quindi com’era la sua vita prima dell’incontro con la De Filippi. LEGGI ANCHE>>>De, ve lo ricordate ad Amici? L’incredibile cambiamento LEGGI ANCHE>>>Dee Emma Marrone scoppia il ...

