Stefano De Martino | ' Il matrimonio con Belen non è un fallimento'

Corriere : Stefano De Martino: «Facendo il fruttivendolo ho tenuto lontana l’eroina» - zazoomblog : Stefano De Martino Tenuto lontano leroina- Vedevo siringhe lacci emostatici.. - #Stefano #Martino #Tenuto #lontano - MaurizioSubis : Prima di Amici facevo il fruttivendolo. Mi svegliavo alle 4 e mezzo ed ero felice: ho sempre visto qualcosa di poet… - Novella_2000 : Stefano torna a parlare della fine del suo matrimonio con Belen e svela la sua situazione sentimentale - zazoomblog : Stefano De Martino: “Sono felicemente single. Belen Rodriguez? Non è stato un fallimento”. E svela quali donne famo… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Stefano de Martino "Matrimonio con Belen? Non è un fallimento", le sue ultime rivelazioni al settimanale Chi: "La mia prigione è.." ...In un’intervista con Il Corriere, De Martino ha svelato di più sulla sua partecipazione alla fiction, sciogliendo ogni dubbio sul ruolo: “È più un cameo, interpreto me stesso.” Raccontando del clima t ...