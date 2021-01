Sampdoria, Quagliarella assente contro l’Inter: fantasma Juventus (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sampdoria Inter, Quagliarella in panchina per il match contro i nerazzurri. Il fantasma della Juventus incombe sul capitano Fabio Quagliarella non scenderà in campo dal primo minuto nel match Sampdoria Inter, partita in programma alle ore 15 tra le mura dello stadio Ferraris di Genova. Claudio Ranieri ha scelto la coppia Mikkel Damsgaard e Keita Balde per affrontare la compagine di Antonio Conte. La scelta è dettata in parte dalla necessità di farlo rifiatare in quanto il capitano della Sampdoria ha giocato quasi tutto il match contro la Roma, ma anche dal fatto che Quagliarella è al centro di una trattativa di mercato con la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)Inter,in panchina per il matchi nerazzurri. Ildellaincombe sul capitano Fabionon scenderà in campo dal primo minuto nel matchInter, partita in programma alle ore 15 tra le mura dello stadio Ferraris di Genova. Claudio Ranieri ha scelto la coppia Mikkel Damsgaard e Keita Balde per affrontare la compagine di Antonio Conte. La scelta è dettata in parte dalla necessità di farlo rifiatare in quanto il capitano dellaha giocato quasi tutto il matchla Roma, ma anche dal fatto cheè al centro di una trattativa di mercato con la. Leggi su Calcionews24.com

