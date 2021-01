Riapertura scuole, Lopalco (Regione Puglia): “Bene la scelta di posticipare. Adesso attendiamo i dati” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sulla Riapertura delle scuole "abbiamo portato avanti un atteggiamento di maggior prudenza anche rispetto a quelli che erano i dettami nazionali". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco a margine di una iniziativa di Beneficenza organizzata a Bari, rispondendo ai giornalisti sul tema scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sulladelle"abbiamo portato avanti un atteggiamento di maggior prudenza anche rispetto a quelli che erano i dettami nazionali". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità della, Pier Luigia margine di una iniziativa dificenza organizzata a Bari, rispondendo ai giornalisti sul tema scuola. L'articolo .

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - croma64 : RT @davcarretta: Eviterò il lungo elenco su appelli e proposte per il TTT in febbraio, calibrare lockdown in marzo, prepararsi a riapertura… - Ettore572 : RT @LaVeritaWeb: Il ministro esulta: «L'11 i liceali tornano in classe, la politica non può impedirlo. Il trasporto? Problemi risolti». Le… -