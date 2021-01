Quando viene Pasqua nel 2021? L'annuncio di Papa Francesco e tutte le date liturgiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante la messa dell'Epifania presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro è stata annunciata la data della Pasqua di quest'anno - domenica 4 aprile - e così anche per le altre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Durante la messa dell'Epifania presieduta danella Basilica di San Pietro è stata annunciata la data delladi quest'anno - domenica 4 aprile - e così anche per le altre ...

RobertoBurioni : @vitalbaa Ma come scopriamo l’alunno contagiato se l’infezione nei bambini è asintomatica e i tamponi li facciamo s… - ZZiliani : Cara #Gazzetta, o le nuove disposizioni dicono che il gol va annullato solo se il mani viene compiuto nell’immediat… - carlaruocco1 : Quando un giornalista viene attaccato vuol dire che sta facendo un buon lavoro, ma non deve essere questa la regola… - romifivestars : @_CFerre_ Mi viene in mente quando da bambino, nel rigirarmi nel letto, quando mi addormentavo, finivo con la facci… - DorsettiMaria : RT @Mcaroll391: Sono a quel punto della mia vita in cui vedo un tredicenne e mi viene da dirgli 'mi sembra ieri quando avevo la tua età, ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando viene Morta Emilia De Biasi, già presidente della Commissione Sanità del Senato e responsabile sanità del Pd lombardo Quotidiano Sanità