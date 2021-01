Nuova violenta scossa di terremoto 5 2 Gente in strada

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Unadiha colpito la Croazia nel tardo pomeriggio di oggi , mercoledì 6 gennaio, facendo tremare la terra anche in Italia. Dai primi rilievi laha avuto magnitudo superiore a 5 gradi della scala Richter e avrebbe colpito la stessa area della Croazia già interessata dal potente sisma dei giorni scorsi. L'epicentro sarebbe localizzato a circa cinquanta chilometri a sud est della capitale Zagabria. Laè stata distintamente avvertita anche oltre confine compresa l'Italia, in particolare a Trieste dove centinaia sono state le segnalazioni da parte dei residenti. Secondo i rilievi del nostro Istituto nazionale di geofisica vulcanologia, ladiin Croazia ha avuto magnitudo pari a 5.2 ...

Torna la paura del terremoto in Croazia, già colpita duramente il 29 dicembre scorso: una nuova forte scossa di magnitudo 5. (ANSA) ...