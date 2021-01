Non si vede ma si sente: registrato l'ululato del lupo in Brianza/ AUDIO (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Colle Brianza (Lecco), 6 gennaio 2021 " Nessuno è ancora riuscito ad avvistarlo direttamente, ma lui c'è. Sono state trovate le sue orme fresche nelle neve ed è stato rilevato il suo dna sulle ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Colle(Lecco), 6 gennaio 2021 " Nessuno è ancora riuscito ad avvistarlo direttamente, ma lui c'è. Sono state trovate le sue orme fresche nelle neve ed è stato rilevato il suo dna sulle ...

trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - XboxItalia : Chi altro non vede l'ora di far partire il download? ?? - davlou72 : @stormi1904 @RiprendRoma @PLRomaCapitale @PoveraR @antonellatonon1 @battaglia_persa @Antincivili @diarioromano… - dylanoanchor : @itscidib @spaceplumee_ Cioè fammi capire: lui segue e parla pure con la tata del suo amico, si vede e si sente qua… - Manuela89429329 : Madonna rega ma i mangiamorte (io li chiamo così) non sanno che nessuno é capace di ridere h24, soprattutto chi non… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vede Giorgio Locatelli il grande desiderio | Lo chef non vede l’ora di farlo RicettaSprint Il teatro che non si arrende al Covid: «Lo stop sarà l’occasione per programmare il futuro»

Dal direttore del Verdi di Gorizia al presidente del Rossetti, riflessioni per guardare al post Covid. Ma intanto cresce l’angoscia per i danni occupazionali e resta l’incertezza sui tempi di riapertu ...

Non si vede ma si sente: ecco l'ululato del lupo in Brianza

Il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla ha registrato quello che anche per gli esperti sarebbe l'ululato del lupo.

Dal direttore del Verdi di Gorizia al presidente del Rossetti, riflessioni per guardare al post Covid. Ma intanto cresce l’angoscia per i danni occupazionali e resta l’incertezza sui tempi di riapertu ...Il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla ha registrato quello che anche per gli esperti sarebbe l'ululato del lupo.