Napoli in pole per Zaccagni: patto di De Laurentiis con il Verona (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Napoli è in vantaggio nella corsa a Zaccagni: patto del patron De Laurentiis con l'Hellas Verona. Leggi su 90min (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilè in vantaggio nella corsa adel patron Decon l'Hellas

infoitsport : CdS – Zaccagni, Napoli in pole: stretta di mano fra Giuntoli e D’Amico - infoitsport : Calciomercato Lazio, Napoli in pole per Zaccagni: la situazione - MCalcioNews : Calciomercato - Napoli in pole position per Mattia Zaccagni. I dettagli della trattativa ? - NunzioMarrazzo : Napoli. Azzurri in pole per Zaccagni ???? #Calcio #SerieA #Napoli #HellasVerona #Calciomercato #Zaccagni… - MassimilianoSb3 : @Laziosiamonoi Non ho capito mercato Lazio eppoi il Napoli in pole ???? -