Lazio – Fiorentina, 2-1: gara sofferta all’Olimpico (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lazio – Fiorentina valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A è terminata 2-1. I biancocelesti guadagnano (soffrendo) tre punti importanti mentre i viola tornano a casa a mani vuote. La partita è stata combattuta anche se alla fine i biancocelesti sono riusciti a spuntarla. Lazio – Fiorentina, com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Olimpico, la sfida tra Lazio e Fiorentina. Partono molto bene i padroni di casa che dopo appena 5 minuti di gioco raggiungono il vantaggio grazie alla rete di Caicedo. Su assist di Lazzari, l’attaccante ecuadoriano riesce a superare Dragowski. La Lazio continua a pressare gli avversari che però non si scoraggiano: al 16esimo Ribery si avvicina molto alla porta di Strakosha ma non conclude ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021)valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A è terminata 2-1. I biancocelesti guadagnano (soffrendo) tre punti importanti mentre i viola tornano a casa a mani vuote. La partita è stata combattuta anche se alla fine i biancocelesti sono riusciti a spuntarla., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale allo stadio Olimpico, la sfida tra. Partono molto bene i padroni di casa che dopo appena 5 minuti di gioco raggiungono il vantaggio grazie alla rete di Caicedo. Su assist di Lazzari, l’attaccante ecuadoriano riesce a superare Dragowski. Lacontinua a pressare gli avversari che però non si scoraggiano: al 16esimo Ribery si avvicina molto alla porta di Strakosha ma non conclude ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… - lorenzopaci2001 : Ma #Caicedo non era scontento alla #Lazio ? #Fiorentina #Laziofiorentina - riporip : RT @BelissimoGioco: Full Time Scores: Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inter… -