La povertà cresce | basta temporeggiare

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Marta De Vivo e Paolo Di Falco Quest’anno molti non hanno celebrato il Natale affianco ad un loro caro, altri non potranno farlo mai più. Abbiamo vissuto un anno difficile, abbiamo dovuto combattere una battaglia senza precedenti storici. Abbiamo dovuto e continuiamo a fare molti sacrifici, rinunciando a molto per un bene più alto: la salute. Questi sacrifici però hanno comportato perdite più alte per alcuni: sta di fatto che laè aumentata drasticamente in quest’ultimo anno. Secondo l’ultimo rapporto del Censis, da settembre 2020 ci sono 582.485 individui in più che vivono in famiglia e percepiscono il sussidio di cittadinanza, in percentuale più del 22.8%. Inoltre crollano le spese e gli acquisti, con un divario sempre più vasto tra ricchi e poveri. I numeri ci aiutano a mettere in prospettiva quanto stiamo vivendo: la riduzione della spesa mensile per ...