Inter, brutto colpo per D’Ambrosio. La moglie: “Grazie per i messaggi, ma ancora non…” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) brutto colpo subito da Danilo D'Ambrosio nel breve spezzone di gara giocato contro la Sampdoria. Il difensore dell'Inter è stato protagonista di uno scontro con Leris che lo ha costretto ad uscire dolorante e zoppicante dal campo anzitempo. La moglie, Enza De Cristofaro, ha voluto aggiornare i tifosi nerazzurri visti i tanti messaggi ricevuti in queste ore: "Ragazzi ho il cell e dm praticamente intasati, siete davvero tanti. Vi ringrazio di cuore per l'affetto ma purtroppo non sappiamo ancora nulla. Vi mandiamo un bacio", ha scritto su Instagram. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 6 gennaio 2021)subito da Danilo D'Ambrosio nel breve spezzone di gara giocato contro la Sampdoria. Il difensore dell'è stato protagonista di uno scontro con Leris che lo ha costretto ad uscire dolorante e zoppicante dal campo anzitempo. La, Enza De Cristofaro, ha voluto aggiornare i tifosi nerazzurri visti i tantiricevuti in queste ore: "Ragazzi ho il cell e dm praticamente intasati, siete davvero tanti. Vi ringrazio di cuore per l'affetto ma purtroppo non sappiamonulla. Vi mandiamo un bacio", ha scritto su Instagram. Golssip.

fcin1908it : Inter, brutto colpo per D'Ambrosio. La moglie: 'Grazie per i messaggi, ma ancora non...' - - trapanitoti : #Sampdoria 2-1 #Inter. Brutto stop per i #Nerazzurri, che perdono nel segno degli ex Antonio #Candreva e… - due_percento : @gianninastar14 @Inter @Stefandevrij @RomeluLukaku9 Per il resto zero trame di gioco, siamo lì sopra in classica co… - diego4all : RT @Pirichello: L’Inter senza Lukaku è davvero comica, se si fa il crociato questi davvero vanno a picco di brutto - andrewsword2 : RT @__Dan96: Che brutto che tifiate tutti Inter in questo social -

Ultime Notizie dalla rete : Inter brutto Inter, brutto contrasto per D’Ambrosio: il ginocchio preoccupa Fantamagazine Reca: “Inter, il 6-2 una brutta cosa! Oggi vogliamo vincere contro la Roma”

Inter-Crotone apre il 2021 nerazzurro con una goleada. Nel 6-2 finale ...

La Samp col cuore sconfigge l’Inter dopo 8 vittorie

E la vittoria di questo pomeriggio, che ferma dopo otto vittorie consecutive la marcia dell’Inter che stecca la nona ... con il solo Hakimi che con le sue volate fa trascorrere un brutto pomeriggio ad ...

Inter-Crotone apre il 2021 nerazzurro con una goleada. Nel 6-2 finale ...E la vittoria di questo pomeriggio, che ferma dopo otto vittorie consecutive la marcia dell’Inter che stecca la nona ... con il solo Hakimi che con le sue volate fa trascorrere un brutto pomeriggio ad ...