“Ho tentato il suicidio, ho preso tutte le medicine e le ho ingoiate”: la confessione struggente di Dayane Mello (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dayane Mello si è lasciata andare al racconto del suo passato, un racconto non semplice e molto commovente. È accaduto la sera del 4 gennaio: “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore‘, allora cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio”. Tutti i compagni della casa del Grande Fratello vip le sono corsi accanto, e le hanno dimostrato affetto: “Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021)si è lasciata andare al racconto del suo passato, un racconto non semplice e molto commovente. È accaduto la sera del 4 gennaio: “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, holedi mia nonna e le ho. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore‘, allora cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio”. Tutti i compagni della casa del Grande Fratello vip le sono corsi accanto, e le hanno dimostrato affetto: “Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti ...

Noovyis : (“Ho tentato il suicidio, ho preso tutte le medicine e le ho ingoiate”: la confessione struggente di Dayane Mello)… - gioa1206 : RT @oocgfvip5: tw // suicidio A 16 anni, dopo che suo padre l’aveva picchiata, Dayane ha tentato di suicidarsi con dei medicinali. https:… - drunkharryx_ : RT @oocgfvip5: tw // suicidio A 16 anni, dopo che suo padre l’aveva picchiata, Dayane ha tentato di suicidarsi con dei medicinali. https:… - 22voltecanem : RT @_heysestra: A 16 anni Dayane ha tentato il suicidio perché il padre l’aveva picchiata, per un anno non ha più parlato e tutti i compagn… - scrappamondo : @francy_raccoon @viperelladiSO non credo che le due entrate siano collegate. D ha fatto una lunga chiaccherata con… -