Giampaolo | “Ora questa squadra ha un’anima I nuovi allenatori stanno faticando tutti”

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato dopo il pareggio con il Verona ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'allenatore granata: "Mettiamo un altro risultato insieme a quelli ottenuti, per uscire dalla nostra situazione ci vuole pazienza. La squadra mi è piaciuta, contro l'Hellas ci giochi male. La rete di Dimarco? Potevamo spostare la porta. Di positivo c'è stata la reazione dopo il gol. Loro hanno fatto partite importanti contro grandi squadre". Sul mercato: "Sono domande da fare alla dirigenza, gli allenatori contano poco. Il mercato viene fatto in base alle finanze e alle uscite. Naturalmente ci confrontiamo, ma sono i dirigenti a decidere". I nuovi allenatori faticano: "Un fondo di verità c'è. Quando vuoi fare qualcosa di diverso in un posto radicato in un certo modo, fai ...

