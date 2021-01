“Forse il vaccino lo dovremo rifare nel 2022”: parola di Sileri (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il vaccino avrà una stagione due. In attesa del piano nazionale, il viceministro Sileri ha annunciato che è previsto si arrivi fino al 2022 Il vaccino che da fine 2020 ha iniziato a circolare, come noto prevede un richiamo da fare a tre settimane di distanza. Un protocollo comune a molti vaccini. Però le novità, a detta del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, arriveranno nel 2022 con la seconda tranche dello stesso vaccino. Mara Venier, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, ha intervistato il Viceministro della Salute, Paolo Sileri, sulla campagna vaccinale contro il Coronavirus: domande semplici ma pratiche. “Il vaccino arriverà in dosi scaglionate. Siamo partiti con Pfizer perché è stato approvato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilavrà una stagione due. In attesa del piano nazionale, il viceministroha annunciato che è previsto si arrivi fino alIlche da fine 2020 ha iniziato a circolare, come noto prevede un richiamo da fare a tre settimane di distanza. Un protocollo comune a molti vaccini. Però le novità, a detta del viceministro della Salute Pierpaolo, arriveranno nelcon la seconda tranche dello stesso. Mara Venier, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, ha intervistato il Viceministro della Salute, Paolo, sulla campagna vaccinale contro il Coronavirus: domande semplici ma pratiche. “Ilarriverà in dosi scaglionate. Siamo partiti con Pfizer perché è stato approvato ...

Ultime Notizie dalla rete : Forse vaccino Vaccino, medico di base ricoverato per Covid a Sondrio dopo la prima dose: «Forse era già positivo» Il Messaggero Covid, il nuotatore friulano Restivo primo atleta vaccinato: «E' la fine di un incubo»

Questo è il messaggio che il nuotatore Matteo Restivo ha postato sul proprio account di Instagram «Finalmente posso tirare un sospiro di sollievo, forse il più grande ...

Israele, il vaccino "elettorale" di Netanyahu. I palestinesi? Possono attendere

L’informazione mainstream di casa nostra ha subito starnazzato: “Italia guarda a Israele e impara”. Impara a vaccinare. Ma ha dimenticato qualche 'piccolo' particolare ...

