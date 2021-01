Formazioni ufficiali Napoli Spezia | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Lozano.(4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Deiola; Agudelo, Nzola, Farias. Leggi su Calcionews24.com

Formazioni ufficiali Torino-Verona, Serie A 2020/2021. by Antonio Sepe. Andrea Belotti, Torino - Foto Antonio Fraioli. Le formazioni ufficiali di Torino-Verona, gara valevole per la sedicesima ...Si va all'intervallo con la Sampdoria in vantaggio 2-0 contro l'Inter. Non partono male i nerazzurri che all'11' beneficiano subito di un calcio di rigore. Mancando Lukaku, Sanchez ...