Danilo: «Rispettiamo il Milan, sono una bella squadra ma sappiamo cosa dobbiamo fare» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Danilo, terzino della Juve, ha parlato prima della partita contro il Milan, valida per la 16ª giornata di Serie A Danilo, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI «Sicuramente è una partita molto importante, lo sappiamo. Giochiamo per vincere come le altre partite, fisicamente e psicologicamente potrebbe darci qualcosa di positivo. È una partita difficile ma sappiamo che se abbiamo intensità e la concentrazione giusta possiamo farcela. Ma li Rispettiamo, sono una bella squadra ed hanno un’idea chiara. Ma noi sappiamo cosa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021), terzino della Juve, ha parlato prima della partita contro il, valida per la 16ª giornata di Serie A, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI «Sicuramente è una partita molto importante, lo. Giochiamo per vincere come le altre partite, fisicamente e psicologicamente potrebbe darci qualdi positivo. È una partita difficile mache se abbiamo intensità e la concentrazione giusta possiamo farcela. Ma liunaed hanno un’idea chiara. Ma noi...

Danilo, difensore della Juventus ... E' una gara difficile, se approcciamo con l'intensità giusta diventa più semplice per noi. Rispettiamo il Milan ma sappiamo quello che dobbiamo fare".

