Claudio Amendola, il divertentissimo retroscena: cos’ha raccontato sul suo passato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il celebre attore Claudio Amendola è di certo un personaggio amatissimo e iconico del panorama artistico: il divertentissimo retroscena, cos’ha raccontato sul suo passato. Il celebre Claudio Amendola è un attore di grande talento, volto amatissimo dal pubblico italiano, una vera e propria icona del mondo dello spettacolo: il divertentissimo episodio che ha raccontato e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il celebre attoreè di certo un personaggio amatissimo e iconico del panorama artistico: ilsul suo. Il celebreè un attore di grande talento, volto amatissimo dal pubblico italiano, una vera e propria icona del mondo dello spettacolo: ilepisodio che hae L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ClaraMutsc : Per chi non sapesse che fosse è il padre di Claudio Amendola ( attore ) è stato un grandissimo doppiatore. - gmduello : Nicolas Cage geniale in Storia della parolacce: ora vogliamo la versione italiana del format. No, non con Favino. M… - affictionata : stanotte ho sognato che dovevo salvare Claudio Amendola che faceva il fuggitivo dalla galera ???? - vatenacttencass : L’avete riconosciuta? Ha sofferto in silenzio per 45 anni, oggi vive in convento ma ha un passato con Claudio Amend… - matildebosetti : RT @rimmel83837671: @Alessan77616441 @LuisaCMoon @FavalliIvan 'Se fatturi tutto, con quello che è il ristoro, bene o male ci salvi la stagi… -