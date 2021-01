Zannola | in via Cimarra lavori nel 2018 | ma asfalto già cede

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Il tratto di strada di viale Antonio Ciamarra e’ impraticabile, caratterizzato da decine di buche molto pericolose. Idi rifacimento del manto stradale sono stati fatti nel dicembrecon tanto di esaltazione mediatica. Oggi, a distanza di un anno e mezzo, l’e’ ceduto. Siamo felici che vengano fatti ie comunicati in pompa magna, ma l’auspicio e’ che vengano realizzati adeguatamente”. Cosi’ Giovanni, consigliere del PD in Assemblea capitolina. “E per fortuna che ‘loro’ erano quelli che avevano bisogno di tempo per eseguire iin modo trasparente e duraturo. Molte strade del VII Municipio cominciano a perdere pezzi”, conclude Davide Brusaporci dei GD del VII Municipio. “Continuiamo a dire che fare le cose al solo fine di pubblicizzarsi non ...