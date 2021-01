Walter Zenga, arriva la durissima replica al figlio Andrea: 'Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio' (Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore non avrebbe retto alle ennesime accuse lanciate dal ragazzo durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip Leggi su today (Di martedì 5 gennaio 2021) L'allenatore non avrebbe retto alle ennesime accuse lanciate dal ragazzo durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip

Novella_2000 : Andrea Zenga parla di suo padre Walter: “Non c’è mai stato”, arriva la replica dell’ex calciatore #gfvip - Qresearch6 : Andrea Zenga e il rapporto con il padre Walter: 'Nei momenti più importanti non c'è stato' - - - #Film&TV -… - la_Stratega_ : RT @la_Stratega_: 'Io non capisco come un padre possa abbandonare un figlio' ANTONELLA URLALO. Pupo e Alfonso lo stanno difendendo in quan… - Denise67546011 : RT @lallancita56: Walter Zenga a proposito di quanto ha detto ieri sera suo figlio Andrea: “Parla della mia vita quando la tua sarà un ese… - serperuta : RT @lallancita56: Walter Zenga a proposito di quanto ha detto ieri sera suo figlio Andrea: “Parla della mia vita quando la tua sarà un ese… -