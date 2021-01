Vaccino Covid, siringhe “sbagliate” inviate in Piemonte, Lombardia e Liguria? Non sono inutili: servono per la diluizione (Di martedì 5 gennaio 2021) Diversi ospedali in Piemonte, Liguria, Lombardia e ora anche in Umbria segnalano che nei giorni scorsi sono arrivate da Roma delle siringhe ritenute non idonee alla somministrazione del Vaccino Pfizer. Si tratta di dispositivi da 5ml anziché da 1ml, quindi troppo grandi per il prelievo preciso del siero, dal momento che una dose equivale a 0,3ml. Il policlinico San Matteo di Pavia e gli altri presidi della provincia hanno fatto sapere di aver ricevuto uno stock da qualche centinaio di siringhe e di averle sostituite con quelle normalmente in dotazione negli ospedali. Quelle da 5ml però non andranno sprecate: “Saranno tenute lo stesso e le utilizzeremo per fare altro”, spiegano dall’Asst di Pavia. È accaduto lo stesso a Milano, come ha confermato il virologo Fabrizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Diversi ospedali ine ora anche in Umbria segnalano che nei giorni scorsiarrivate da Roma delleritenute non idonee alla somministrazione delPfizer. Si tratta di dispositivi da 5ml anziché da 1ml, quindi troppo grandi per il prelievo preciso del siero, dal momento che una dose equivale a 0,3ml. Il policlinico San Matteo di Pavia e gli altri presidi della provincia hanno fatto sapere di aver ricevuto uno stock da qualche centinaio die di averle sostituite con quelle normalmente in dotazione negli ospedali. Quelle da 5ml però non andranno sprecate: “Saranno tenute lo stesso e le utilizzeremo per fare altro”, spiegano dall’Asst di Pavia. È accaduto lo stesso a Milano, come ha confermato il virologo Fabrizio ...

