Uomini e Donne pronto a tornare: anticipata la prima puntata del 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo studio di Uomini e Donne aveva chiuso i battenti per le vacanze di Natale il 22 dicembre ed era pronto a riaprirli l'11 gennaio 2021. I vertici Mediaset sembrano invece voler continuare a giocare con le date, come sta succedendo anche nella Casa del GF Vip. Ecco quindi la notizia che renderà felici i fan del dating show: Maria De Filippi torna il 7 gennaio. prima puntata del 2021: dove eravamo rimasti Il giorno dopo l'Epifania, il Trono Classico e il Trono Over di Uomini e Donne sono pronti a tornare alle 14.45 su Canale5. La notizia, lanciata anche con un post su Instagram, non può che rallegrare i telespettatori, soprattutto dopo il finale sospeso del 22 dicembre. L'annuncio della nuova data di inizio ...

